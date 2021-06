Тейлор проведет первую защиту четырех поясов в ноябре

Джош Тейлор / фото - The Independent

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум анонсировал следующий поединок абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джоша Тейлора (18-0, 13 КО).

По информации инсайдера Майкла Бенсона, шотландец проведет первую защиту четырех поясов в ноябре. Соперником Джоша станет обязательный претендент Джек Кэттерол (24-0, 13 КО).

Bob Arum has told reporters that Josh Taylor will defend his undisputed WBA, WBC, IBF & WBO super-lightweight titles vs mandatory challenger Jack Catterall in November.