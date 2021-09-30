Тейлор: «Усик деклассировал Джошуа, он гениальный боксер современности»

Джош Тейлор / фото - The Sun

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился своими впечатлениями от боя Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец проиграл все свои чемпионские пояса. Цитирует Тейлора портал BoxingScene.

Ему удалось сделать очень громкое заявление. Он – гениальный боксер современности.

Перед боем я говорил, что не удивлюсь, если Усик победит, и, возможно, сделает это досрочно, и у него практически получилось благодаря его таланту и навыкам. Он доказал, что он лучший из лучших».