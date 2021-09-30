Фьюри – о бое с Джошуа без поясов: «Я не заинтересован бить соперников, которые и так уже лежат»
Тейлор: «Усик деклассировал Джошуа, он гениальный боксер современности»
Абсолютный чемпион полусреднего веса – о прошедшем мегафайте
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Джош Тейлор / фото - The Sun
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился своими впечатлениями от боя Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец проиграл все свои чемпионские пояса. Цитирует Тейлора портал BoxingScene.
«Это был восхитительный бой. Усик деклассировал Джошуа, переиграл его, перебоксировал, и даже перебивал его в разменах. Усик был очень близок к тому, чтобы вырубить его в 12-м раунде.
Ему удалось сделать очень громкое заявление. Он – гениальный боксер современности.
Перед боем я говорил, что не удивлюсь, если Усик победит, и, возможно, сделает это досрочно, и у него практически получилось благодаря его таланту и навыкам. Он доказал, что он лучший из лучших».
Напомним, Фьюри не интересен бой с Джошуа без поясов.