Фьюри – о бое с Джошуа без поясов: «Я не заинтересован бить соперников, которые и так уже лежат»

Тайсон Фьюри / фото - REUTERS

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) ответил на популярный вопрос в Сети: интересен ли ему бой с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) без поясов, после его поражения Александру Усику (19-0, 13 КО). Цитирует Фьюри портал Metro.

Однако скажу – я не заинтересован бить и пинать соперников, которые и так уже лежат. Это не в моем стиле. Мне нравиться выбирать тех, кто преуспевает, кого-то, кто на вершине своей игры. Я не хочу придираться к людям, которые сейчас на спаде и находятся, вероятно, в самой низкой точке своей карьеры. А также, возможно, психологически неуравновешенны и не здоровы, после такого большого поражения, тем более после такого долгого правления.

Усик сделал свою работу. Он сделал то, что должен был сделать. И Джоша теперь должен делать то, что должен. Я не могу сказать, что мне все это сейчас интересно, так как мне предстоит встретиться с «Бронзовым бомбардировщиком». Могу сказать одно, кто бы ни был следующим моим соперником, я разберусь с ним, как и с 31 бойцом перед этим».