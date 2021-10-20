The Sun: Уайт выбыл с боя против Валлина

У Диллиана проблемы со здоровьем





Уайт - Валлин

По информации портала The Sun, временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) травмировался и выбыл с боя против шведа Отто Валлина (22-1, 14 КО), который был запланирован на 30 октября.



Источники сообщили, что у Уайта травма плеча. При этом, известно, что бой будет перенесен на другую дату.

Также пока неизвестно, пройдет ли запланированное на 30 октября шоу. В главном событии андеркарда хорватский проспект Ален Бабич должен был подраться с экс-претендентом на титул Эриком Молиной.

Напомним, ранее Уайт активно комментировал свой бой и угрожал Валлину.



