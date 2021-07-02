Прогрейс обратился к Дэвису: «Никто и никогда не позволит тебе подобраться ко мне»
Титул чемпиона мира подождет. Майки Гарсия и Прогрейс могут разделить ринг осенью
Поединок пройдет в рамках первого среднего дивизиона
07:36
Реджис Прогрейс / Фото - badlefthook.comКоманды экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-1, 30 КО) и бывшего обладателя титула в первом полусреднем дивизионе Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) приступили к организации поединка между боксерами.
Если стороны достигнут соглашения, то бойцы выйдут в ринг этой осенью. Противостояние состоится в рамках первого полусреднего веса. Об этом сообщил Гарсия в интервью на ESPN.
«Я определенно лучше чувствую себя в первом полусреднем весе. Единственная причина, почему я выступал в полусреднем дивизионе – это титул чемпиона мира. Поскольку, мне не смогли организовать поединок с Мэнни Пакьяо, я не вижу смысла оставаться в этой весовой категории. В результате было принято решения спуститься в первый полусредней вес для следующего матча. Что касается противостояния с Реджисом, думаю, это отличный поединок. Он агрессивный, успешный боец, к тому же бывший чемпион мира. Прогрейс также жаждет вернуть себе позиции и добиться большой победы. Я хочу иметь возможность побороться за титул и снова стать чемпионом мира. Поэтому я думаю, что для меня этот бой отличный вариант на данном этапе моей карьеры».
Ранее Гарсия назвал условия для поединка с Прогрейсом.
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