Тонни Белью исключил Василия Ломаченко из списка лучших боксёров мира

Тони Белью / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира WBC в первом тяжелом весе Тони Белью в интервью порталу DAZN перечислил спортсменов, которые, по его мнению, входят в пятерку лучших боксеров мира вне весовых категорий.

Мы видели, как можно его побить, но давайте посмотрим правде в глаза – Нонито Донэйр не был в своей лучше форме, расцвет его уже позади. Наконец, Теофимо Лопес – номер пять. Это чемпион, который побил чемпиона, будем честны. Любой, кто сумел выиграть у Василия Ломаченко, должен входить в пятерку лучших боксеров вне зависимости от веса».