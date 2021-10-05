Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Тонни Белью исключил Василия Ломаченко из списка лучших боксёров мира
А также назвал свой топ-5 P4P
14:32
Тони Белью / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира WBC в первом тяжелом весе Тони Белью в интервью порталу DAZN перечислил спортсменов, которые, по его мнению, входят в пятерку лучших боксеров мира вне весовых категорий.
«Канело у меня на первом месте в списке, потому что он делает в боксе то, чего раньше никто не делал. Александр Усик на втором – за счет того, как успешно он перешел в тяжелый вес. Третье место я отдаю Теренсу Кроуфорду – очень трудно выиграть у него, великолепный боксер, который будет становиться только лучше. Наоя Иноуэ – четвертый. И я мог бы его поставить выше Кроуфорда, ведь он так соперниками пол подтирает, но его выступление в бою с Нонито Донэйром не дает мне этого сделать.Напомним, Белью назвал единственный способ победить Усика.
Мы видели, как можно его побить, но давайте посмотрим правде в глаза – Нонито Донэйр не был в своей лучше форме, расцвет его уже позади. Наконец, Теофимо Лопес – номер пять. Это чемпион, который побил чемпиона, будем честны. Любой, кто сумел выиграть у Василия Ломаченко, должен входить в пятерку лучших боксеров вне зависимости от веса».