Белью назвал единственный способ победить Усика

Британец поделился своим видением того, как можно выиграть у украинца

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в ходе беседы с экспертом DAZN поделился своим видением того, как можно выиграть у украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), если заставить его идти на себя.

«Не знаю, верил ли я когда-нибудь в то, что я так же хорошо боксирую, как и он. Я думал, что смогу в него хорошенько попасть. Я не знаю… Я никогда… Никогда не считал себя таким же умелым бойцом, как Усик. Лучше я не был. Но я не сомневался, что если это будет удачный день для меня, то я смогу биться с ним на равных. Изо всех сил я старался заставить его рисковать. Я пытался вынудить его делать то, что ему непривычно, чтобы он стал агрессивнее. Я хотел, чтобы… он больше выкладывался. Заставить Усика по-настоящему идти на риск – это самое сложное. Если у тебя получилось это провернуть, то значит у Усика проблемы. Усик начинает работать на максимум только тогда, когда он готов к этому. Если у боксера получается вынудить Усика работать так, – и у меня это получалось за счет того, что я двигался назад, – то полдела считай сделано».

Александр Усик заявил, что в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) проведет бой еще лучше, чем их первый поединок.