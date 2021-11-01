Топ-специалист: «В стартовых раундах у Альвареса с Плантом могут возникнуть проблемы»

При этом, Диас уверен, что победа будет за ним





Сауль Альварес / Фото: USA Today

Кубинский специалист Джоэль Диас заявил, что чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) не способен ничего противопоставить чемпиону WBO, IBF и WBA мексиканцу Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО).



«Этот бой против Планта похож на поединок против Сондерса. Канело будет терпеть и ждать своего шанса. У Альвареса будут проблемы в первых раундах из-за скорости Калеба, но Сауль умен и имеет хорошие рефлексы. Я думаю, что Альварес принесет большой ущерб Планту после восьмого раунда. Как я сказал, в стартовых раундах у него могут возникнуть проблемы. Этот бой будет развиваться по тому же сценарию, как и во время поединка с Билли Джо Сондерсом».

Напомним, Альварес и Плант проведут бой 6-го ноября в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.