В Triller сообщили, почему Тайсон не дерется с Холифилдом
Трамп будет комментировать бой Холифилд - Белфорт
Поединок состоится 11 сентября
11:30
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать поединок Эвандера Холифилда и Витора Белфорта, который 11 сентября возглавит вечер бокса от промоутерской компании Triller Fight Club.
Промоушен выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что 45-й президент США вместе с сыном Дональдом Трампом-младшим будет работать во время платной трансляции события на FiteTV.
Трампа цитирует издательство mmajunkie.usatoday.com:
«Я люблю отличных бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть обоих боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особенное событие».
Эвандер Холифилд заменил заболевшего коронавирусом Оскара Де Ла Хойю в бою с Витором Белфортом.
Комментарии 0