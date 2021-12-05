Российский легковес: «Победа над Беринчиком принесет возможность подраться за чемпионский пояс»
Тренер Беринчика: «Тренировочный сбор еще не закончился, еще неделя в Киеве»
В столице Денис также проводит спарринги
23:02
Егор Голуб и Денис Беринчик / Фото: Инстаграм
Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) Егор Голуб рассказал о подготовке к бою с россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).
«Тренировочный сбор еще не закончился, еще неделя в Киеве. Мы вернулись акклиматизироваться. Мы тренировались в Буковеле, 960 метров над уровнем моря, думаю, что это ощутимо.
Все слава богу, 2 недели ОФП, 2 недели СФП и сейчас еще неделю доработаем спарринги в Киеве, и потом уже неделька, подводящая перед боем».
Напомним, 18 декабря Беринчик проведет поединок против Чаниева в Броварах.
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