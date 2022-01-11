Тренер Бетербиева: «Я не буду винить Канело, если он не подерется с Артуром»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Джон Скалли, член тренерского штаба чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО), на подкасте Calling Russ Anber заявил, что если Сауль Альварес (57-1, 39 КО) и согласится подраться с его подопечным, то будет пытаться ввести в адрес россиянина какие-нибудь ограничения.

Альварес завоевал титул в полутяжелом весе в бою с Ковалевым. Он засушил Ковалева, заставил его сбросить вес и так далее, а затем не позволил ему набрать этот вес обратно. Так что это звездочка напротив его победы. После этого он сразу вернулся в свой дивизион. Теперь Канело говорит, что перейдет в первый тяжелый вес, перепрыгнув полутяжелый дивизион. Когда выглядит так, что кого-то избегают, то надо называть вещи своими именами.

Очевидно, что Канело настроен избегать Артура. Если он и подерется с ним, то я предполагаю, что они захотят, чтобы Артур использовал только одну руку или дрался с завязанными глазами. Это могут быть любые ограничения, которые они захотят ввести. Я надеюсь, что Артур на это не поведется».