Оливейра: «Выступление Гэтжи в бою с Хабибом – самое отвратительное, что я когда-либо видел»
Тренер Хабиба: «Считаю, что Порье выиграет у Оливейры»
Хавьер Мендес отдал Дастину небольшое преимущество
17 октября 20:36
Оливейра - Порье
Тренер бойцовского зала AKA Хавьер Мендес в комментарии SportsKeeda дал прогноз на бой чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (31-8) и Дастина Порье
(28-6).
«Случиться может что угодно, но я считаю, что Порье выиграет. Оливейра тоже очень хорош и способен разгромить Дастина, и поэтому я отдаю Порье лишь небольшое преимущество.
Оливейра – серьезный боец, ставший чемпионом не случайно. И он неслучайно идет на такой победной серии».
Напомним, бой Оливейры и Порье состоится 11 декабря на UFC 269.
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