Порье назвал предстоящий поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере
Официально. Титульный поединок Порье – Оливейра состоится на турнире UFC 269. Есть дата
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
14:55
Порье и Оливейра / Фото - ringside24Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил дату поединка между чемпионом организации в легком дивизионе, бразильцем Чарльзом Оливейрой (31-8-1) и американцем Дастином Порье (28-6). Об этом в Twitter сообщил журналист Аарон Бронстетер.
Поединок возглавит турнир UFC 269, который состоится 11 декабря в Лас Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, Порье в июле техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Конора Макгрегора, а Оливейра в мае во втором раунде финишировал Майкла Чендлера в поединке за титул UFC.
Накануне Порье назвал поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере.
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