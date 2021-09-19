Тренер Паркера уверен, что Джошуа не сможет нокаутировать Усика
Кевин Бэрри, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-2, 21 KO), сделал прогноз на будущую битву в хэвивейте обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO):
Бой пройдет 12 раундов?
Смотрите, я действительно думаю, что да. У нас никогда не было вопросов к подбородку Усика в любом его бою. Никто не говорит, что он уязвим в этом, это никогда не упоминалось ранее. Но он никогда не дрался с бойцами с такой разницей в размерах. Но да, я честно верю, что этот бой пройдет все раунды. Я считаю, в этом поединке несколько ключевых моментов.
Финты будут очень важны для Джошуа. Особенно в начале боя. Нужно выбрасывать фантомные удары, смотреть, как Усик на них реагирует. Я видел в бою с Поветкиным, как Джошуа использовал очень хороший джеб по корпусу. Я думаю, прямой правый по корпусу будет важным для него. С углами и стилем левши Усика, я считаю, что из средней зоны правый апперкот, который выбрасывает Джошуа, может быть опасным оружием для Усика.
Если вы поставите деньги, чью руку поднимут в конце боя?
Мое нутро говорит мне, что этот бой намного тяжелее, чем считает большинство людей. Я не буду удивлен, если Усик выиграет большинство раундов и победит решением.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.