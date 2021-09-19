Тренер Паркера уверен, что Джошуа не сможет нокаутировать Усика

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

Кевин Бэрри, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-2, 21 KO), сделал прогноз на будущую битву в хэвивейте обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO):



Бой пройдет 12 раундов?

Финты будут очень важны для Джошуа. Особенно в начале боя. Нужно выбрасывать фантомные удары, смотреть, как Усик на них реагирует. Я видел в бою с Поветкиным, как Джошуа использовал очень хороший джеб по корпусу. Я думаю, прямой правый по корпусу будет важным для него. С углами и стилем левши Усика, я считаю, что из средней зоны правый апперкот, который выбрасывает Джошуа, может быть опасным оружием для Усика.