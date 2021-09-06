Майк Тайсон оценил бой Пол – Вудли
Тренер Пола: «Никто не хочет видеть реванш против Вудли»
Блогер победил раздельным решением судей
18:50
Пол / фото - Boxing Scene
Тренер блогера-боксера Джейка Пола (4-0, 3 КО) Би Джей Флорес поделился мыслями о возможном реванше подопечного против Тайрона Вудли. Флорес уверен, что поражение экс-чемпиона UFC было заслуженным. Слова Флореса приводит Boxing Scene.
«Никто не хочет это видеть. Это был хороший бой, шесть раундов против двух в пользу Джейка. Этот бой не был близким, но Тайрон был жестким соперником.
Я отдаю ему должное, он получил свои деньги, и теперь он пытается говорить всякую ерунду, но это просто отговорки.
Флойд Мейвезер тренировался с ним, Джеральд Такер, Педро Диас – были в его углу. Это круто, но после боя у него не может быть никаких оправданий, потому что я знал, что Джейк победит его».
Пол ранее высказался об окончании карьеры.
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