Тренер Пола: «Никто не хочет видеть реванш против Вудли»

Пол / фото - Boxing Scene

Тренер блогера-боксера Джейка Пола (4-0, 3 КО) Би Джей Флорес поделился мыслями о возможном реванше подопечного против Тайрона Вудли. Флорес уверен, что поражение экс-чемпиона UFC было заслуженным. Слова Флореса приводит Boxing Scene.

Я отдаю ему должное, он получил свои деньги, и теперь он пытается говорить всякую ерунду, но это просто отговорки.

Флойд Мейвезер тренировался с ним, Джеральд Такер, Педро Диас – были в его углу. Это круто, но после боя у него не может быть никаких оправданий, потому что я знал, что Джейк победит его».