Промоутер жестко высмеял Вудли после боя с Джейком Полом
Джейк Пол: «Теперь могу спокойно уйти на пенсию»
Блогер отметил свое величайшее достижение
08:00
Джейк Пол / фото - CBS
Youtube-блогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) заявил, что готов завершить карьеру боксера. Американец отметил в своем Twitter, что за его боем наблюдал популярны в США рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон.
«Скала» запостил меня в своем инстаграме. Теперь я могу спокойно уйти на пенсию».
The Rock posted me on his Instagram— Jake Paul (@jakepaul) August 30, 2021
I can retire now
Джонсон действительно наблюдал за встречей Пола и ТАйрона Вудли.
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