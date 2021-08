Джейк Пол: «Теперь могу спокойно уйти на пенсию»

Джейк Пол / фото - CBS

Youtube-блогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) заявил, что готов завершить карьеру боксера. Американец отметил в своем Twitter, что за его боем наблюдал популярны в США рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон.

The Rock posted me on his Instagram



I can retire now