Тренер Спенса: «Если Эррол захочет поединка с Кроуфордом, то это произойдет»

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Деррик Джеймс, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), оценил шансы на организацию объединительного поединка между его подопечным и обладателем титула WBO в этой же весовой категории Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

Я знаю, что Эррол сейчас чувствует, из-за того, что не может драться. Поэтому я стараюсь не касаться этой темы. Однозначно, мы упустили большую возможность, когда отказались от поединка с Пакьяо, но это жизнь. У Спенса отслоение сетчатки и вы ничего не можете с этим поделать. У него впереди еще много больших боев».