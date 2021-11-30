Портер: «Бой со Спенсом получился не таким тяжелым, как поединок с Кроуфордом»
Тренер Спенса: «Если Эррол захочет поединка с Кроуфордом, то это произойдет»
Деррик Джеймс оценил шансы на организацию боя между американцами
09:00
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Деррик Джеймс, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), оценил шансы на организацию объединительного поединка между его подопечным и обладателем титула WBO в этой же весовой категории Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).
Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я всего лишь тренер, а не менеджер, но все возможно. Если Эррол захочет поединка с Кроуфордом, то это произойдет.
Я знаю, что Эррол сейчас чувствует, из-за того, что не может драться. Поэтому я стараюсь не касаться этой темы. Однозначно, мы упустили большую возможность, когда отказались от поединка с Пакьяо, но это жизнь. У Спенса отслоение сетчатки и вы ничего не можете с этим поделать. У него впереди еще много больших боев».
Теренс Кроуфорд назвал Эррола Спенса одним из трех желаемых соперников на следующий поединок.
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