Фьюри рассказал, сколько бы пришлось заплатить Уайлдеру в случае отказа от поединка
Тренер Уайлдера: «Мы будем боксировать с Фьюри, и делать акцент на корпусе»
Малик Скотт уверен, что его подопечный нокаутирует «Цыганского короля»
11:39
Деонтей Уайлдер / Фото - TwitterНаставник экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), Малик Скотт, заявил, что тактика его подопечного в третьем поединке с обладателем титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), будет другой, по сравнению с двумя предыдущими боя.
Цитирует американского специалиста boxingscene.com.
«Я видел в Деонтее то, что он не видел в себе сам. Конечно, когда у вас есть эта бомба в руках, то вы будете полагаться именно на нее во время боя. Но когда, появляется кто-то, кто может лишить вас главного оружие, то становится очень сложно выиграть бой. Этот парень, Деонтей, очень быстрый и владеет сильным ударом с обеих рук. Я не хочу раскрывать все секреты, но могу сказать одно, он очень быстро схватывает все то новое, что я ему показываю. Деонтей всегда стремится нанести удар по голове соперника и нокаутировать его. В этом бою мы этого делать не будем. Мы будем боксировать с Фьюри, и делать акцент на корпусе. Тайсон довольно крупная цель. Вы видели его тело, насколько оно велико. В эту цель легко попасть. Мы сломаем его тело, а потом вырубим ударом в голову».
Уайлдер и Фьюри проведут третий поединок 9 октября в Лас-Вегасе.
Накануне Деонтей опубликовал фрагмент тренировки накануне поединка с «Цыганским королем».