Нужно еще много работать. Тренер Усика по физподготовке показал, как боксирует
«Тренируюсь, чтобы править». Джошуа накануне боя с Усиком работает до седьмого пота
25 сентября состоится поединок за четыре пояса в хэвивейте
12:02
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в своем Twitter показал кадры после своих изнурительных тренировок во время подготовки к бою с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Train 2 Reign pic.twitter.com/5f5bptmnDK— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 13, 2021
Тренируюсь, чтобы править.
Усик раскрыл секрет своей шикарной координации.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.