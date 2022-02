«Тупая, жирная сосиска!» Фьюри обратился к Уайту

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) обратился к обязательному претенденту Диллиану Уайту (28-2, 19 KO).

Tyson Fury: “I just heard that little sausage Dillian Whyte wants paying to turn up to a press conference”.



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/KgYFKD9b6h