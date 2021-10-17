Турман назвал сроки возвращения на ринг

Американец может предстать перед глазами боксерской общественности уже в декабре

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг), американский нокаутер Кит Турман (29-1-0, 22 KO) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV в очередной раз обозначил сроки своего ожидаемого возвращения.

По словам бойца, он может предстать перед глазами боксерской общественности уже в декабре.

«Если у меня получится осуществить то, что задумал, то мы станцуем прямо перед рождественскими колокольчиками. Если же нет, то в январе. Я уже слышал о двух предполагаемых датах. Пока ничего не обговорено твердо, и я еще не слышал о сопернике, поэтому сейчас я сосредоточен лишь на себе. И я готов подраться в декабре».

Кит Турман намерен трижды выступить в 2022 году, несмотря на более чем двухлетнее отсутствие.