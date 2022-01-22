Турман: «Мое резюме уже в Зале славы»
Турман: «Не желаю доводить бой с Барриосом до решения судей»
Бывший чемпион мира – о своем возвращении в ринг
10:58
Кит Турман / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в полусреднем дивизионе Кит Турман (29-1, 22 КО) высказался о грядущем бое против бывшего обладателя титула в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-1, 17 KO).
Цитирует Турмана boxingnews24.com.
«Барриос сделает все, чтобы продемонстрировать талант и заявить о себе. Он хочет одержать доминирующую победу надо мной. Я хочу дать ему понять, что мой простой не имеет значения. Я хочу выйти и заявить о себе. Не желаю доводить наш бой до решения судей. Я хочу остановить соперника, поэтому не собираюсь делать шаг назад».
Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля.
Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.
Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против Джервонты Дэвиса.