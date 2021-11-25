Турман: «Я все еще нахожусь на вершине дивизиона»

Американец считает себя топовым боксером

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Кит Турман (29-1-0, 22 KO) в интервью FightHype.com заявил, что, несмотря на уже более чем двухлетний простой, он все еще является одним из крупнейших имен в дивизионе.

«Говорите все, что хотите, однако я все еще нахожусь на вершине. Я знаю, что наговорил немало д*рьма в 2019 году и поплатился за это, но такое случается. Особенно когда вы находитесь в столь непростом спорте. Я вернусь и сделаю это в 2022 году. Совсем скоро у меня будет анонс боя, и вот почему я усердно работаю, слежу за весом и не теряю концентрацию. И я не могу дождаться больших боев. Я готов и к Кроуфорду, и к Спенсу. Кит Турман возвращается».

Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) назвал Кита Турмана одним из трех желаемых соперников на следующий поединок.