То самое эпичное видео, на котором Усик смотрит на Джошуа словно персонаж из фильма ужасов
Тяжело в это поверить, но только два украинца находятся в топ-50 лучших боксеров мира по версии BoxRec
В топ-20 вообще нет ни одного представителя Украины
20:30
Фото: OPBF Boxing News
Два украинских боксера входят в топ-50 лучших на планете независимо от весовой категории по версии портала BoxRec.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик находится в рейтинге на 23 месте. Экс-обладатель мировых титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко занимает 31 позицию.
Сильнейшими боксерами независимо от весовой категории BoxRec считает Сауля Альвареса (1), Геннадия Головкина (2) и Эррола Спенса (3).
Напомним, Усик 25 сентября подерется против Энтони Джошуа, который, кстати, занимает в рейтинге четвертую позицию. У Ломаченко нет подтвержденного поединка, однако, скорее всего, в конце года «Хай-тек» встретится с Ричардом Комми.