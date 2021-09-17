Тяжело в это поверить, но только два украинца находятся в топ-50 лучших боксеров мира по версии BoxRec

В топ-20 вообще нет ни одного представителя Украины

Фото: OPBF Boxing News Два украинских боксера входят в топ-50 лучших на планете независимо от весовой категории по версии портала BoxRec. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик находится в рейтинге на 23 месте. Экс-обладатель мировых титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко занимает 31 позицию. Сильнейшими боксерами независимо от весовой категории BoxRec считает Сауля Альвареса (1), Геннадия Головкина (2) и Эррола Спенса (3). Напомним, Усик 25 сентября подерется против Энтони Джошуа, который, кстати, занимает в рейтинге четвертую позицию. У Ломаченко нет подтвержденного поединка, однако, скорее всего, в конце года «Хай-тек» встретится с Ричардом Комми.

Сергей Остапенко