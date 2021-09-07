Тренер Комми: «Мы готовы к Ломаченко»

У Ричарда хотят после победы над украинцем вернуться в титульную гонку





Фото: Boxing Scene

Тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО) Андре Розье в комментарии YouTube-каналу AB BOXING NEWS рассказал о намерении его подопечного подраться с бывшим чемпионом Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



«Когда мы расставим все точки над «и», то посмотрим, к чему мы придем в этой ситуации. Я с большим нетерпением жду этот поединок, поскольку это фантастический вызов со стратегической точки зрения. И мы готовы к Ломаченко. Мы еще ждем шанса оказаться в титульной гонке. Это больше вопрос конкуренции, но ты никогда не знаешь, как может сложиться пазл. Мы подождем, посмотрим на развитие событий и будем отталкиваться от этого».

Напомним, бой Комми и Ломаченко может пройти 11 декабря в США.