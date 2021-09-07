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Тренер Комми: «Мы готовы к Ломаченко»
У Ричарда хотят после победы над украинцем вернуться в титульную гонку
12:15
Фото: Boxing Scene
Тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО) Андре Розье в комментарии YouTube-каналу AB BOXING NEWS
рассказал о намерении его подопечного подраться с бывшим чемпионом Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Когда мы расставим все точки над «и», то посмотрим, к чему мы придем в этой ситуации. Я с большим нетерпением жду этот поединок, поскольку это фантастический вызов со стратегической точки зрения. И мы готовы к Ломаченко.
Мы еще ждем шанса оказаться в титульной гонке. Это больше вопрос конкуренции, но ты никогда не знаешь, как может сложиться пазл. Мы подождем, посмотрим на развитие событий и будем отталкиваться от этого».
Напомним, бой Комми и Ломаченко может пройти 11 декабря в США.