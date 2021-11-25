«У Энтони был просто плохой день». Чисора призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком
Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о том, нужно ли Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) провести реванш с Александром Усиком (19-0, 13 КО), либо он должен позволить украинцу подраться с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Это все ерунда. Это чушь. Если вы торгуете на фондовом рынке и теряете большие деньги, что вы делаете? Идете домой, плачете, но возвращаете и пытаетесь вернуть их. Так что да, мой ответ – он должен принять участие в реванше.
Ничего страшного не произошло. Вы проигрываете бой и двигаетесь дальше. Что он будет делать, если откажется от этого поединка? с кем он будет драться? с Деонтеем Уайлдером? Послушайте, в супертяжелом весе сейчас крутятся большие деньги только потому, что здесь есть Энтони Джошуа и это чистая правда.
Сейчас все боксеры этой весовой категории получили возможность зарабатывать. Люди не зарабатывали деньги, когда Владимир Кличко был чемпионом. Деонтей Уайлдер довольно долгое время был чемпионом по версии WBC, но люди не интересовались им.
Парень пришел и проделал потрясающую работу. Он, Хирн и Sky. Они продавали арены, устраивая потрясающие шоу. Джошуа собирал такие арены, как Cardiff, Wembley и Tottenham. Так как вы считаете, он должен согласится на этот матч-реванш? Во время того боя у него был просто плохой день».
Напомним, ранее Тайсон Фьюри заявил, что надеется на решение Джошуа уступить ему право драться против Усика.