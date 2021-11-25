«У Энтони был просто плохой день». Чисора призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком

Дерек Чисора / Фото: DAZN

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о том, нужно ли Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) провести реванш с Александром Усиком (19-0, 13 КО), либо он должен позволить украинцу подраться с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Ничего страшного не произошло. Вы проигрываете бой и двигаетесь дальше. Что он будет делать, если откажется от этого поединка? с кем он будет драться? с Деонтеем Уайлдером? Послушайте, в супертяжелом весе сейчас крутятся большие деньги только потому, что здесь есть Энтони Джошуа и это чистая правда.

Сейчас все боксеры этой весовой категории получили возможность зарабатывать. Люди не зарабатывали деньги, когда Владимир Кличко был чемпионом. Деонтей Уайлдер довольно долгое время был чемпионом по версии WBC, но люди не интересовались им.

Парень пришел и проделал потрясающую работу. Он, Хирн и Sky. Они продавали арены, устраивая потрясающие шоу. Джошуа собирал такие арены, как Cardiff, Wembley и Tottenham. Так как вы считаете, он должен согласится на этот матч-реванш? Во время того боя у него был просто плохой день».