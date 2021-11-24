Фьюри надеется, что Джошуа уступит ему право драться против Усика

«Цыганский король» хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира

Фото: The Japan Times

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) надеется, что соотечественник Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) уступит ему право боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). Об этом «Цыганский король» заявил в интервью ютуб-каналу Boxing Social:

«Я бы хотел, чтобы Джошуа отошел в сторону. В следующем бою я хочу подраться с Усиком за все пояса, а затем Энтони может провести поединок с победителем. На этом все, я закончу».

Джошуа вряд ли уступив Фьюри право боксировать с Усиком, ведь горит жаждой реванша. Их бой запланирован на весну 2022 года.

О Фьюри же можно определенно сказать, что следующий поединок он проведет в первой половине следующего года.