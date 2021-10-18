«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в колонке на Metro заявил, что до завершения карьеры чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) остался последний бой:



Если Тайсону нужен отдых, это даст Энтони шанс восстановить свою репутацию в реванше с Александром. И, если AJ удастся, мы получим бой, который все хотят.

Я думаю, что ему остался один последний вызов – титульный бой в Великобритании с Джошуа. Если этого не произойдет, то я не думаю, что Тайсон может сделать что-то еще для своей карьеры.

У него было 3 захватывающих боя с Деонтеем. Никто не станет его винить, если он захочет повесить перчатки на гвоздь. Но, зная Фьюри лично, я уверен, что он хочет завершить карьеру, победив Джошуа.