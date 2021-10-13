Промоутер Усика назвал боксеров, которые уже претендуют на титулы украинца

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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал о боксерах, которые претендуют на бой с украинцем:

То есть, у нас есть обязательства перед Джошуа согласиться на реванш, если он этого хочет. Свое слово, особенно, что касается реванша, мы держим.

Мне вспоминаются некоторые случаи, когда боксеры не давали реванш, несмотря на то, что он был прописан в контракте. Я о Фьюри – Владимир Кличко.

Мы к такому дела не имеем, мы будем отстаивать эту линию. Но если речь пойдет, она уже идет, идут эти разговоры (о Фьюри – Усик – прим.).

Для этого необходимо, чтобы Джошуа сказал: «Да, идите боксируйте за абсолюта, а затем он будет драться со мной». С одной стороны, потенциально звучит неплохо, но не надо забывать о санкционных организациях.

WBC – Диллиан Уайт, который уже 2,5 года качает лестницу: «Дайте мне бой за полноценный титул». IBF – еще не назначила, был Пулев, вскоре прилетит новый претендент.

WBA – у нас уже есть Хелениус, его менеджер мне писал: «Мы готовы драться». WBO – Джо Джойс. Уже есть 4 человека в очереди.

Сейчас мы идем по плану, который наметили раньше и будем балансировать, исходя из обстоятельств».