«У него проблемы с самим собой». Уайт раскритиковал решение Джошуа перейти к новому тренеру
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) прокомментировал недавнее решение Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) найти нового тренера перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Самое легкое, что можно сделать после поражения, – начать спрашивать с людей вокруг тебя, вместо того чтобы спросить с самого себя. Роберт Маккракен – отличный тренер. Посмотрите, что он сделал для Карла Фроча и остальных людей из сборной Великобритании. Когда ты проигрываешь, ты начинаешь искать оправдания: «Возможно, я мало спал. Может быть, виноваты мои тренеры».
У Джошуа проблемы с самим собой, а не с тренерами. Он позволил этим идиотам подобраться к себе и начать говорить ему: «Да, сделай это, будь вот таким». Ему следовало начать бросаться на Усика после нескольких раундов. По крайней мере, стоило хотя бы попытаться это сделать. Джошуа просто согласился на 12-раундовое избиение.
Победит ли Джошуа в реванше? Я не знаю. Я думаю, что Усик остановил его в последнем раунде. Считаю, что рефери следовало дать отмашку».
Напомним, WBA готовит турнир в хэвивейте, чтобы определить следующего соперника Усика.
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