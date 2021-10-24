«У него проблемы с самим собой». Уайт раскритиковал решение Джошуа перейти к новому тренеру

Диллиан Уайт / фото - Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) прокомментировал недавнее решение Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) найти нового тренера перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

У Джошуа проблемы с самим собой, а не с тренерами. Он позволил этим идиотам подобраться к себе и начать говорить ему: «Да, сделай это, будь вот таким». Ему следовало начать бросаться на Усика после нескольких раундов. По крайней мере, стоило хотя бы попытаться это сделать. Джошуа просто согласился на 12-раундовое избиение.

Победит ли Джошуа в реванше? Я не знаю. Я думаю, что Усик остановил его в последнем раунде. Считаю, что рефери следовало дать отмашку».