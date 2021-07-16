«Вы бы не хотели встретить его в темном переулке». Усик напугал зарубежные СМИ и качнул коэффициенты боя с Джошуа в свою пользу
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Сам Горбунов выразил респект боксеру
16 июля 22:57
Александр Усик / фото - TV.ua
Народный артист Украины Алексей Горбунов опубликовал в своем Instagram фото с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Фанаты актера не встретили снимок положительными реакциями. Наоборот – подписчики раскритиковали актера за фотографию.
Ранее под шквал критики попали футболисты сборной Украины за фото с российским рэпером.
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