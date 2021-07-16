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«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком

Сам Горбунов выразил респект боксеру
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Александр Усик / фото - TV.ua

Народный артист Украины Алексей Горбунов опубликовал в своем Instagram фото с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Фанаты актера не встретили снимок положительными реакциями. Наоборот – подписчики раскритиковали актера за фотографию.


Ранее под шквал критики попали футболисты сборной Украины за фото с российским рэпером.

Антон Кривенко
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Александр Усик

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