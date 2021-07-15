Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма

Непопулярный взгляд на сложившуюся ситуацию
Футбол Сборная Украины
18:20
Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма Мнение
Фото: УАФ

Этими днями многие украинские паблики в социальных сетях бурно обсуждают совместное фото футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука с российским рэп-исполнителем Бастой (Василием Вакуленко) во время отдыха в Турции.

Мы уже собрали для вас реакцию пользователей социальных сетей. Преимущественное мнение об этой фотографии – резко негативное. Многие уже призвали чуть ли не расстрелять игроков сборной Украины, назвали их поступок позорным и прилепили к этой фотографии Донбасс, Крым и все проблемы Украины. В целом, обвинили игроков чуть ли не во всех смертных грехах. Тем не менее, эта реакция – глупая. И вот почему.

В украинское культурное пространство уже давно внедрилась часть русской потребительской культуры. Это факт. Музыка, фильмы и сериалы, шоу на Youtube, развлекательные передачи, блоггеры, новости и другие явления. Да-да, это правда. К сожалению, правда. Русская потребительская культура крайне популярна в Украине. Практически среди всех слоев населения.

Вам достаточно зайти в музыкальные топ-чарты (например, Apple Music). Там на первых местах вы не увидите «Тінь Сонця», «Океан Эльзы», Юлию Санину или даже, прости Господи, Олю Полякову и Потапа. Там Моргенштерн, Егор Крид, Тимати и Баста. Вам достаточно зайти в топ-чарты Youtube, где самые популярные видео – это российский контент.

Это, к сожалению, наша с вами реальность. Почему так случилось? Долго объяснять. В первую очередь из-за того, что Россия столетиями культурно поглощает Украину. Тем не менее, возвратимся к нашей теме. Все это – не проблема Яремчука и Миколенко. Они – обычные люди, которые не отличаются от массового потребителя культурного производства в Украине. Всем известно, что футболисты не являются особыми интеллектуалами, ценителями украинской культуры, патриотами или ярыми защитниками своей страны. Как и большинство украинских граждан. Разница лишь в том, что к ним есть намного больше внимания, нежели к обычным потребителям культуры.

Так какой смысл «хейтить» игроков, которые, по сути, ничего криминального не сделали? Подойдите на улице к любому попавшемуся на глаза молодому человеку и спросите его, пообщался ли он с Бастой, если бы встретился с ним на отдыхе чисто случайно? Или вы думаете, что Миколенко и Яремчук, увидев Басту, должны были идти на него с вилами под аккомпанемент гимна Украины?

К сожалению, в Украине подобным мелочам уделяют настолько много внимания, что важные вещи просто упускаются. Это – черный пиар, который никакой пользы нашей стране не принесет. Разве жесткий «хейт» Яремчука и Миколенко поможет нам вернуть Крым и наладить ситуацию на Донбассе? Или поднимет украинскую экономику? Сделает дороги лучше или уничтожит коррупцию? Сделает украинскую культуру популярнее российской среди отечественных потребителей?

Некоторые украинские патриоты занимаются не тем, чем должны были бы. И вместо популяризации собственного продукта, они лишь подогревают и так раскаленную сковородку. Патриотизм лучше проявлять делами, нежели словами. А такой патриотизм больше похож на популизм.

Это мнение автора, оно может не совпадать с мнением редакции. А что вы, дорогие читатели, думаете о сложившейся ситуации? Пишите ваше мнение и видение в комментариях.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Виталий Миколенко Роман Яремчук

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
15 июля 2021г. 18:34
Вата
0 0
Ответить

Новости по тегам

Лидеры сборной Украины отдохнули в Турции вместо с Потапом и Настей Каменских
Лидеры сборной Украины отдохнули в Турции вместо с Потапом и Настей Каменских
Футбол Украинские легионеры
11:36
«Хотя бы не с российскими солдатами». Яремчук и Миколенко сфотографировались с Бастой и взорвали соцсети
Тема дня
«Хотя бы не с российскими солдатами». Яремчук и Миколенко сфотографировались с Бастой и взорвали соцсети
Футбол Сборная Украины
14 июля 17:31
1
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Футбол Евро-2020
12 июля 14:34
Главный тренер «Гента» – о ситуации с Яремчуком: «Мы ищем другого нападающего»
Главный тренер «Гента» – о ситуации с Яремчуком: «Мы ищем другого нападающего»
Футбол Украинские легионеры
12 июля 08:20
Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
Футбол Украинские легионеры
11 июля 13:49
Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020
Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
11 июля 12:57

Новости: Футбол

Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Серия А (Италия)
18:59
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
Примерa (Испания)
18:45
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Украинская Премьер-лига
18:34
Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
18:25
Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма
Мнение Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма
Сборная Украины
18:20
МЮ предложил Варану солидный контракт
МЮ предложил Варану солидный контракт
Примерa (Испания)
18:13
Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»
Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»
Украинская Премьер-лига
18:09
Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Украинская Премьер-лига
18:04
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Примерa (Испания)
18:01
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости