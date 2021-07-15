Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма

Непопулярный взгляд на сложившуюся ситуацию

Мнение

Фото: УАФ

Этими днями многие украинские паблики в социальных сетях бурно обсуждают совместное фото футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука с российским рэп-исполнителем Бастой (Василием Вакуленко) во время отдыха в Турции.

Мы уже собрали для вас реакцию пользователей социальных сетей. Преимущественное мнение об этой фотографии – резко негативное. Многие уже призвали чуть ли не расстрелять игроков сборной Украины, назвали их поступок позорным и прилепили к этой фотографии Донбасс, Крым и все проблемы Украины. В целом, обвинили игроков чуть ли не во всех смертных грехах. Тем не менее, эта реакция – глупая. И вот почему.

В украинское культурное пространство уже давно внедрилась часть русской потребительской культуры. Это факт. Музыка, фильмы и сериалы, шоу на Youtube, развлекательные передачи, блоггеры, новости и другие явления. Да-да, это правда. К сожалению, правда. Русская потребительская культура крайне популярна в Украине. Практически среди всех слоев населения.

Вам достаточно зайти в музыкальные топ-чарты (например, Apple Music). Там на первых местах вы не увидите «Тінь Сонця», «Океан Эльзы», Юлию Санину или даже, прости Господи, Олю Полякову и Потапа. Там Моргенштерн, Егор Крид, Тимати и Баста. Вам достаточно зайти в топ-чарты Youtube, где самые популярные видео – это российский контент.

Это, к сожалению, наша с вами реальность. Почему так случилось? Долго объяснять. В первую очередь из-за того, что Россия столетиями культурно поглощает Украину. Тем не менее, возвратимся к нашей теме. Все это – не проблема Яремчука и Миколенко. Они – обычные люди, которые не отличаются от массового потребителя культурного производства в Украине. Всем известно, что футболисты не являются особыми интеллектуалами, ценителями украинской культуры, патриотами или ярыми защитниками своей страны. Как и большинство украинских граждан. Разница лишь в том, что к ним есть намного больше внимания, нежели к обычным потребителям культуры.

Так какой смысл «хейтить» игроков, которые, по сути, ничего криминального не сделали? Подойдите на улице к любому попавшемуся на глаза молодому человеку и спросите его, пообщался ли он с Бастой, если бы встретился с ним на отдыхе чисто случайно? Или вы думаете, что Миколенко и Яремчук, увидев Басту, должны были идти на него с вилами под аккомпанемент гимна Украины?

К сожалению, в Украине подобным мелочам уделяют настолько много внимания, что важные вещи просто упускаются. Это – черный пиар, который никакой пользы нашей стране не принесет. Разве жесткий «хейт» Яремчука и Миколенко поможет нам вернуть Крым и наладить ситуацию на Донбассе? Или поднимет украинскую экономику? Сделает дороги лучше или уничтожит коррупцию? Сделает украинскую культуру популярнее российской среди отечественных потребителей?

Некоторые украинские патриоты занимаются не тем, чем должны были бы. И вместо популяризации собственного продукта, они лишь подогревают и так раскаленную сковородку. Патриотизм лучше проявлять делами, нежели словами. А такой патриотизм больше похож на популизм.

Это мнение автора, оно может не совпадать с мнением редакции. А что вы, дорогие читатели, думаете о сложившейся ситуации? Пишите ваше мнение и видение в комментариях.