Уайлдер: «Даже в худшую мою ночь Фьюри не смог меня нокаутировать»

«Бронзовый Бомбардировщик» поставил под сомнение нокаутирующие способности «Цыганского Короля»

Фото: boxingscene.com

Американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поставил под сомнение нокаутирующие способности его будущего оппонента чемпиона мира по версии WBC, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). «Бронзовый Бомбардировщик» рассказал, что во время второго их боя, он остался стоять на ногах, а поединок был остановлен из-за некомпетентности одного из его секундантов. Поэтому нельзя сказать, что «Цыганский Король» победил нокаутом.

Уайлдера цитирует издательство boxingscene.com:

«Даже в худшую мою ночь и лучшую ночь Тайсона Фьюри, он не смог меня нокаутировать. Люди пытаются преподнести все это, как победу Фьюри нокаутом, но это не так. Это была остановка из-за слабого человека в моей команде. Этот парень сделал то, что было запрещено делать. Я закончил тот бой на ногах. Знаете, есть разница между нокаутом и когда человек стоит на ногах в момент остановки поединка. Я с нетерпением жду, когда снова окажусь с ним в ринге».

Деонтей Уайлдер считает, что сможет победить Тайсона Фьюри в их третьем поединке.