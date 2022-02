Уайлдер с помощью психоделика будет решать, оставаться ли ему в боксе

Фото: TGB

Супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41) не уверен в своем возвращении в бокс.



Экс-чемпион мира заявил, что рассматривает вариант с употреблением Аяуаски (южноамериканского психоделическгого напитка), чтобы отправиться в «духовное путешествие». Американец надеется, что это поможет ему принять решение о своей дальнейшей профессиональной карьере – стоит ли ему вернуться в ринг и продолжить борьбу либо уйти из бокса.

Deontay Wilder has revealed that he is considering doing Ayahuasca (a South American psychedelic brew) to go on a "spiritual journey" and help him make his decision about whether to retire from boxing now or return to the ring and continue fighting. [Byron Scott Podcast]