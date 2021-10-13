Уайлдеру потребуется операция на руке

«Бронзовый бомбардировщик» получил травму в поединке с Фьюри

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), сообщил, что его подопечному потребуется операция на правой руке после досрочного поражения в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) на минувших выходных в Лас-Вегасе.

Финкеля цитирует издательство boxingscene.com:

«Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе. Ему предстоит операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но он в порядке».

Тренер Малик Скотт объяснил, почему не остановил поединок Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.