Тренер Уайлдера включил Усика в топ-3 лучших супертяжеловесов современности
Уайлдеру потребуется операция на руке
«Бронзовый бомбардировщик» получил травму в поединке с Фьюри
07:15
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), сообщил, что его подопечному потребуется операция на правой руке после досрочного поражения в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) на минувших выходных в Лас-Вегасе.
Финкеля цитирует издательство boxingscene.com:
«Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе.
Ему предстоит операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но он в порядке».
Тренер Малик Скотт объяснил, почему не остановил поединок Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.
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