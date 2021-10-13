Уайлдеру потребуется операция на руке

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 3
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Ужгород - Подолье 0:1 Окончен
15:30 Прикарпатье - Агробизнес 0:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Казахстан - Финляндия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Люксембург -:- Запланирован
21:45 Сербия - Азербайджан -:- Запланирован
21:45 Косово - Грузия -:- Запланирован
21:45 Швеция - Греция -:- Запланирован
21:45 Болгария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Дания - Австрия -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Шотландия -:- Запланирован
21:45 Израиль - Молдова -:- Запланирован
21:45 Албания - Польша -:- Запланирован
21:45 Литва - Швейцария -:- Запланирован
21:45 Англия - Венгрия -:- Запланирован
21:45 Сан-Марино - Андорра -:- Запланирован
21:45 Украина - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Фриск Аскер - Ястшембе 3:7 Окончен
19:05 Векше - ТПС 4:2 Окончен
19:05 Фрелунда - ХИФК 4:1 Окончен
19:05 Таппара - Шеллефтео 4:2 Окончен
20:00 Фиштаун Пингвинз - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:45 Цюрих - Млада Болеслав 7:3 Окончен
20:45 Фрибург Готтерон - Лександс 3:0 Окончен
21:20 Больцано - Ред Булл Зальцбург 3:4 Окончен
21:30 Рунгстед - Руан 2:4 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (9 событий из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Слован - Оцеларжи -:- Запланирован
19:05 Регле - Сендерйюске -:- Запланирован
20:00 Адлер Мангейм - Лозанна -:- Запланирован
20:45 Цуг - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
20:45 Лугано - Айсберен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лукко Раума -:- Запланирован
21:20 Клагенфурт - Донбасс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Кременчуг -:- Запланирован
18:45 Белый Барс - Сокол -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рулав Одд - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Будивельник -:- Запланирован
19:00 Николаев - Черкасские Мавпы -:- Запланирован

Уайлдеру потребуется операция на руке

«Бронзовый бомбардировщик» получил травму в поединке с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Уайлдеру потребуется операция на руке
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), сообщил, что его подопечному потребуется операция на правой руке после досрочного поражения в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) на минувших выходных в Лас-Вегасе.

Финкеля цитирует издательство boxingscene.com:

«Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе.

Ему предстоит операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но он в порядке».

Тренер Малик Скотт объяснил, почему не остановил поединок Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Усика – о бое Фьюри – Уайлдер 3: «Больше всего удивил стиль Тайсона»
Промоутер Усика – о бое Фьюри – Уайлдер 3: «Больше всего удивил стиль Тайсона»
Бокс Профессиональный бокс
08:58
Альварес: «Уайлдеру следовало бы побольше двигать головой и получше отрабатывать на ногах»
Альварес: «Уайлдеру следовало бы побольше двигать головой и получше отрабатывать на ногах»
Бокс Профессиональный бокс
08:35
Тренер Уайлдера объяснил, почему не остановил поединок с Фьюри
Тренер Уайлдера объяснил, почему не остановил поединок с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
12 октября 12:55
Уайлдера выписали из больницы, но вскоре ему может потребоваться операция
Уайлдера выписали из больницы, но вскоре ему может потребоваться операция
Бокс Профессиональный бокс
12 октября 12:18
Джойс отреагировал на победу Фьюри в поединке с Уайлдером: «Это лучший бой года»
Джойс отреагировал на победу Фьюри в поединке с Уайлдером: «Это лучший бой года»
Бокс Профессиональный бокс
12 октября 12:10
Главред The Ring назвал вероятного соперника Уайлдера после поражения Фьюри
Главред The Ring назвал вероятного соперника Уайлдера после поражения Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
12 октября 08:50

Новости: Бокс

Альварес: «Начало поединка с Плантом получится непростым»
Альварес: «Начало поединка с Плантом получится непростым»
Профессиональный бокс
09:50
Спенс вернулся в зал после отслоения сетчатки
Спенс вернулся в зал после отслоения сетчатки
Профессиональный бокс
09:20
Промоутер Усика – о бое Фьюри – Уайлдер 3: «Больше всего удивил стиль Тайсона»
Промоутер Усика – о бое Фьюри – Уайлдер 3: «Больше всего удивил стиль Тайсона»
Профессиональный бокс
08:58
Хирн: «Усик сводит Уайлдера в школу»
Хирн: «Усик сводит Уайлдера в школу»
Профессиональный бокс
08:46
Альварес: «Уайлдеру следовало бы побольше двигать головой и получше отрабатывать на ногах»
Альварес: «Уайлдеру следовало бы побольше двигать головой и получше отрабатывать на ногах»
Профессиональный бокс
08:35
Альварес дал неожиданный ответ касаемо желаемых соперниках на данном этапе карьеры
Альварес дал неожиданный ответ касаемо желаемых соперниках на данном этапе карьеры
Профессиональный бокс
07:55
Тренер Фьюри оценил его выступление в третьем бою с Деонтеем Уайлдером
Тренер Фьюри оценил его выступление в третьем бою с Деонтеем Уайлдером
Профессиональный бокс
07:44
Экс-чемпион: «Тайсон Фьюри ответил все вопросы к нему как к бойцу»
Экс-чемпион: «Тайсон Фьюри ответил все вопросы к нему как к бойцу»
Профессиональный бокс
07:35
Уайлдеру потребуется операция на руке
Уайлдеру потребуется операция на руке
Профессиональный бокс
07:15
Все новости

Популярные новости

Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком
Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
6 октября 15:19
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Днепр» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Кременчуг». Видео трансляция
18:00
УХЛ. «Белый Барс» — «Сокол». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Белый Барс» — «Сокол». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
18:45
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
21:00
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
21:20
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
21:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
14 октября 20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00