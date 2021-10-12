Тренер Уайлдера объяснил, почему не остановил поединок с Фьюри

«Бронзовый бомбардировщик» считает, что остановка поединка его секундантами недопустима

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Малик Скотт, тренер американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) ответил критикам, которые считают, что он должен был раньше остановить поединок между его подопечным и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Специалиста цитирует портал boxingscene.com:

«За те годы, на протяжении которых я знаком с Деонтеем, он всегда говорил, что остановка поединка его секундантами недопустима, и я это уважаю. Последний нокдаун в их бою был очень тяжелым и рефери остановил бой. Деонтей и Марк Бриланд, который выбросил полотенце в реванше с Фьюри, никогда не контактировали за пределами спортзала. Они никогда не разговаривали по телефону больше пяти минут. Мы же с Деонтеем никогда не поссоримся. Наша связь слишком тесная».

Деонтея Уайлдера выписали из больницы.