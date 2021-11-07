Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Уайт: «Камару Усман не хочет боя с Канело Альваресом»
Президент UFC уверен, что нигерийцу не нужен этот бой по правилам бокса
18:59
Дэйна Уайт / Фото: UFC
Президент UFC Дэйна Уайт не разрешает чемпиону полусреднего веса Камару Усману
(20-1) провести боксерский поединок против Сауля Альвареса. Слова главы промоушена приводит портал MMA Junkie.
«Он не хочет драться с Канело. Повторю еще раз: Камару Усман не хочет боя с Канело.
Поэтому давайте прекратим разговоры, поскольку это дерьмовые разговоры. Оба показали сегодня невероятные бои».
Напомним, ранее Уайт поставил большую сумму на досрочную победу Альвареса над Плантом.