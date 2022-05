Уайт хочет провести реванш с Джошуа

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) хочет провести реванш с экс-обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Look who I bumped in to today @anthonyjoshua and we both want that rematch but first we both got to get back to winning ways again then let’s fxxking have it #TeamBodySnatcher pic.twitter.com/8lyLmHLKEA