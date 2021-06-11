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Учится на ошибках? Мейвезер назвал условия для боя против Джейка Пола

Экс-чемпион мира намерен доказать свой профессионализм
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Учится на ошибках? Мейвезер назвал условия для боя против Джейка Пола
Флойд Мейвезер / фото - DAZN

Экс-чемпион мира в 5 весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал возможность своего боя против Джейка Пола. Раньше боксер не смог нокаутировать брата видеоблогера – Логана. Условия поединка от Мейвезера приводит Dexerto.

«Джейк Пол вел речь о настоящем поединке. Если это будет настоящий бой, я перейду в свою настоящую боевую весовую категорию, которая составляет 147 или 154 фунта. Если Джейк Пол сможет сбросить вес до 154 фунтов (почти 70 кг) мы сможем увидеть его мастерство».

Джейк ранее бросил вызов другому топовому боксеру.

Антон Кривенко
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Теги

Флойд Мейвезер Джейк Пол

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