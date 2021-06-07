Джейк Пол: «Мой брат побил Мейвезера»
Дерзко. Джейк Пол бросил вызов Альваресу
Его брат провел поединок против Флойда Мейвезера
09:58
Джейк Пол / фото - Getty Images
Американский видеооблогер Джейк Пол готов подраться против действующего лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).
Его брат – Логан накануне провел выставочный бой против экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера. Профессиональный боксер не сумел нокаутировать блогера.
Канело в соцсетях иронично отреагировал на событие. Джейк тут же ответил мексиканцу, вызвав его в ринг.
«Ты не можешь продавать PPV. Я сожру тебя живьем».
you can’t sell PPV’s— Paul Paul (@jakepaul) June 7, 2021
I would eat you alive https://t.co/oo4qiufrZS
Напомним, что Логан Пол намерен в реванше нокаутировать нокаутировать Мейвезера.