Дерзко. Джейк Пол бросил вызов Альваресу

Джейк Пол / фото - Getty Images

Американский видеооблогер Джейк Пол готов подраться против действующего лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Его брат – Логан накануне провел выставочный бой против экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера. Профессиональный боксер не сумел нокаутировать блогера.

Канело в соцсетях иронично отреагировал на событие. Джейк тут же ответил мексиканцу, вызвав его в ринг.

you can’t sell PPV’s



I would eat you alive https://t.co/oo4qiufrZS