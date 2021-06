Удары в челюсть ему ни по чем. Фьюри укрепляется к поединку с Уайлдером

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters / Steve Marcus

24 июля чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) вернется в ринг.



В третий раз его противником станет Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO). Британец усиленно готовится к предстоящему поединку с американцем. Если ранее «Цыганский король» демонстрировал, что удары абсолютного чемпиона первого полусреднего веса Джоша Тейлора (18-0, 13 KO) по корпусу ему ни по чем, то к бою с одним из лучших ударников супертяжелого веса Фьюри решил подготовить и челюсть:

He doesn’t just talk the talk...@Tyson_Fury going the extra mile as always



