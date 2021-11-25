Угадайте, на каком месте Ломаченко? Лопес назвал топ-5 легковесов

Теофимо очень высоко оценил своих двух бывших соперников





Ломаченко - Лопес / Фото: Top Rank

Американский журналист Майкл Бенсон в Twitter опубликовал рейтинг пяти лучших боксеров легкого веса по версии абсолютного чсемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).



Отметим, что второе место в своем рейтинге Теофимо отвел украинцу Василию Ломаченко, у которого он отобрал три из четырех своих поясов.

Топ-5 легковесов по мнению Лопеса:

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Ричард Комми Джервонта Дэвис Девин Хэйни

Напомним, 28 ноября Лопес проведет поединок против Джорджа Камбососа. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.