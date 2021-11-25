Камбосос: «Я уверен, что у Лопеса стеклянный подбородок»
Угадайте, на каком месте Ломаченко? Лопес назвал топ-5 легковесов
Теофимо очень высоко оценил своих двух бывших соперников
25 ноября 07:35
Ломаченко - Лопес / Фото: Top Rank
Американский журналист Майкл Бенсон в Twitter
опубликовал рейтинг пяти лучших боксеров легкого веса по версии абсолютного чсемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
Отметим, что второе место в своем рейтинге Теофимо отвел украинцу Василию Ломаченко, у которого он отобрал три из четырех своих поясов.
Топ-5 легковесов по мнению Лопеса:
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
- Ричард Комми
- Джервонта Дэвис
- Девин Хэйни
Напомним, 28 ноября Лопес проведет поединок против Джорджа Камбососа. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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