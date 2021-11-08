Очередной мегафайт? Лопес выразил готовность к поединку с Дэвисом
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
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11:43
28 ноября в Нью-Йорке состоится поединок между абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом по версии IBF Джорджем Камбососом
(19-0, 10 КО).
Отметим, что в случае победы Лопесу попытаются организовать бои с Джервонтой Дэвисом и Джошем Тейлором.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.
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