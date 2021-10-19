Угас раскритиковал WBA за бой со Станионисом

Йорденис считает, что организация просто переступила через него





Йорденис Угас / Фото: boxingscene

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 KO) заявил, что не хочет участвовать в мини-турнире WBA. Слова боксера приводит портал boxingscene.com.



Ранее в WBA обязали Угаса сразиться с литовцем Эймантасом Станионисом (13-0, 9 KO). Во втором бою Джамал Джеймс встретится с Раджабом Бутаевым. Затем победители встретятся между собой.

«Неуважительно проводить турнир для выявления чемпиона, когда я – «суперчемпион». Совсем недавно я победил легенду. И я уже побеждал чемпиона WBA Regular Джамала Джеймса. Обязательные вызовы от WBA всегда относились к «регулярным» поясам (суперчемпионы тоже защищали пояса, - ред.). И из-за этого у меня возникло два вопроса. Во-первых, у какого еще владельца пояса WBA Super есть обязательный претендент? И это с учетом того, что он готовится сразиться за три пояса. Во-вторых, у какого «суперчемпиона» в истории хоть раз был санкционированный бой? Ни один из 14 чемпионов не имеет сейчас обязательной защиты, да и еще и не собирается объединять пояса. Почему ко мне такое отношение?».

Напомним, ранее в WBA санкционировали мини-турнир в связи с уменьшением чемпионских титулов.