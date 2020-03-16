Андраде – Уильямсу: «После нашего боя твоя карьера закончится»
Уильямс: «Время Андраде истекло, и я это докажу»
Британец уверен в своих силах в поединке против чемпиона WBO
15 марта 07:57
Лиам Уильямс / Фото: getty images
Британский претендент на титул WBO в среднем весе Лиам Уильямс (23-2-1, 18 KO) дал комментарий fightnews.com об официальном анонсе поединка с обладателем пояса, американцем Деметриусом Андрейдом (29-0-0, 18 KO). Бой пройдет 17 марта и возглавит вечер бокса в Голливуде.
Да, мои заявления о том, что я разобью его, звучат довольно нагло, но я действительно намерен сделать это. Я ждал этого боя слишком долго, и я не упущу свою возможность.
Он странный парень, я успел понаблюдать за ним какое-то время и теперь намерен разделить с ним ринг и выбить из него все, что можно. Думаю, первые раунды получатся непростыми, но затем я начну доставать его.
Я считаю, что он откровенно заглядывает мне за спину, хотя было бы нечестно заявлять, что он не заслужил подраться с GGG и Канело. Он трехкратный чемпион мира, но его время истекло, и я докажу это.
Сам Андраде пообещал закончить карьеру Уильямса.