Уильямс: «Время Андраде истекло, и я это докажу»

Лиам Уильямс / Фото: getty images

Британский претендент на титул WBO в среднем весе Лиам Уильямс (23-2-1, 18 KO) дал комментарий fightnews.com об официальном анонсе поединка с обладателем пояса, американцем Деметриусом Андрейдом (29-0-0, 18 KO). Бой пройдет 17 марта и возглавит вечер бокса в Голливуде.

Он странный парень, я успел понаблюдать за ним какое-то время и теперь намерен разделить с ним ринг и выбить из него все, что можно. Думаю, первые раунды получатся непростыми, но затем я начну доставать его.

Я считаю, что он откровенно заглядывает мне за спину, хотя было бы нечестно заявлять, что он не заслужил подраться с GGG и Канело. Он трехкратный чемпион мира, но его время истекло, и я докажу это.