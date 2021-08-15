Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда
Украинский боксер выступил в Москве и был брутально вырублен во втором раунде
Сергей Шевчук имеет отрицательный рекорд побед и поражений
16:52
Скриншот
Украинский боксер Сергей Шевчук (2-13-1, 2 КО) принял участие в вечере бокса в Москве. В одном из боев андеркарта Шевчук встретился с местным бойцом Орханом Гаджиевым (8-2-1, 6 КО).
К сожалению для украинца, он был наглухо нокаутировал уже во втором раунде.
Orkhan Gadzhiev just killed a man (not literally). Disgusting 2nd round KO over Sergii Shevchuk. pic.twitter.com/KVvAaXuKJb— caposa (@Grabaka_Hitman) August 13, 2021
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол.
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