Украинский боксер выступил в Москве и был брутально вырублен во втором раунде

Скриншот

Украинский боксер Сергей Шевчук (2-13-1, 2 КО) принял участие в вечере бокса в Москве. В одном из боев андеркарта Шевчук встретился с местным бойцом Орханом Гаджиевым (8-2-1, 6 КО).

К сожалению для украинца, он был наглухо нокаутировал уже во втором раунде.

Orkhan Gadzhiev just killed a man (not literally). Disgusting 2nd round KO over Sergii Shevchuk. pic.twitter.com/KVvAaXuKJb