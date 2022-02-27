Украинский бывший чемпион мира Постол потерпел первое досрочное поражение в карьере

Но остановка поединка получилась спорной

Фото: Premier Boxing Champions

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) потерпел первое досрочное поражение в карьере.

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе Постол техническим нокаутом уступил американскому нокаутеру Гари Расселлу (15-0, 15 КО). Рефери в ринге остановил бой в десятом раунде, хотя украинец был готов продолжать поединок.

15 fights, 15 KOs @AntuanneRussell stops Viktor Postol to earn an impressive W and stay unbeaten. #RussellPostol #ColbertGarcia pic.twitter.com/s2OETOC93K — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 27, 2022

Напомним, перед боем с Расселлом Постол сообщил, что сразу же после поединка отправится в Украину, где в эти дни наши войска противостоят российским оккупантам.