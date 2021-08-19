Украинский талант жестким хуком срубил соперника, словно дерево, – тот не мог подняться даже с помощью врача

Ярослав Михалушко нокаутировал молдавского оппонента

Рефери поднимает руку Ярославу Михалушко пока соперник продолжает лежать на настиле / Фото - facebook.com/b1boxing

Устрашающим нокаутом завершился второй поединок в профессиональной карьере 20-летнего украинского полусредневеса Ярослава Михалушко (2-0, 1 КО).

Чемпион Европы среди юниоров после дебюта в профи победой над грузином Александром Бенидзе (13-31-3, 6 КО) 30 июля вернулся в ринг уже через две недели – 14 августа.

На этот раз соперником бойца из Коломыи стал 19-летний молдаван Макарие Марин (0-2, 0 КО), предыдущий бой которого также состоялся в Украине.

Первый раунд не запомнился ничем особенным. Но во втором зрителей поджидал жесточайший нокаут.

Михалушко с гонгом сразу же начал поджимать соперника, но не пробивал. Украинец дождался, пока соперник попытается попасть по нему ударом правой и откроет голову. Михалушко красиво ушел от кулака оппонента и моментально исполнил мощный хук левой рукой – Марин свалился на пол, словно дерево.

Рефери сразу же остановил бой, а в ринг поднялся врач. Больше двух минут понадобилось, чтобы молдаванин все же сумел подняться с настила и сначала присесть на стул, а затем все же покинуть пределы канатов.

Судья поднимал руку победителю боя, пока проигравший все еще продолжал лежать на полу – устрашающее зрелище.

Позже организаторы вечера бокса заявили, что с Макарие «на счастье, вроде бы все хорошо».

Видео нокаута: