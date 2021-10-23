В Запорожье стартует чемпионат Украины по боксу среди женщин
Украинцы примут участие в семи финалах юниорского чемпионата Европы
Континентальный форум проходит в Черногории
14:10
Юниорский чемпионат Европы / Фото - fbu.org.uaВ Будве (Черногории) проходит чемпионат Европы по боксу среди молодежи.
23 октября, в поединках за медали высшей пробы на ринг выйдут семь украинских боксеров.
В дневной программе свои бои проведут девушки:
– Алина Сезько (66 кг) будет боксировать с россиянкой Азалии Аминевой;
– Вероника Накот (70 кг) встретится с Анастасией Демурчиан из России;
– Раиса Пискун (81 кг) выйдет на ринг с еще одной представительницей России Марией Проскуновой.
В вечерней программе соревноваться будут юниоры:
– Айдер Абдураимов (54 кг) встретится с грузином Георгием Саджаи;
– Бозорбой Матякубов (67 кг) будет боксировать против Франко Мартинеса из Испании;
– Матвей Ражба (80 кг) выйдет в ринг с россиянином Александром Груничевым;
– Дмитрий Баблюк (92+) сразится против Никиты Путилова из Германии.
Напомним, 24 октября по 6 ноября XSPORT будет транслировать чемпионат мира среди взрослых спортсменов.
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