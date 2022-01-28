Умер известный украинский боксер Вирчис

Владимир покончил жизнь самоубийством

Владимир Вирчис / фото - Getty Images

Бывший украинский супертяжеловес Владимир Вирчис умер в возрасте 48 лет. Одной из наиболее вероятных причин смерти считается самоубийство. В последнее время он пребывал в депрессии.

На профессиональном ринге Владимир выступал в период с 1999 по 2009 год. В 28 поединках украинец добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF (2003-2004) и WBO (2005-2006).

После завершения карьеры Владимир занимался бизнесом.